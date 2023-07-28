Путин выступит на саммите Россия - Африка и продолжит контакты с африканскими лидерами

Президент РФ также выступит с заявлением для СМИ о результатах саммита

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин сегодня выступит на пленарном заседании саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге и продолжит серию встреч с африканскими лидерами.

Сегодня основной день мероприятий на высшем уровне. Главным событием станет пленарная сессия, где выступят Путин и все 17 лидеров африканских государств, приехавших в Санкт-Петербург. Всего на форуме и саммите Россия - Африка присутствуют делегации из 49 стран континента.

Позднее в формате рабочего завтрака пройдет еще одно пленарное заседание саммита. По окончании официальных мероприятий состоится принятие совместных документов, в том числе итоговой декларации саммита, где будут зафиксированы согласованные подходы к вопросам развития российско-африканского сотрудничества и углубления взаимодействия на международной арене.

Путин также выступит с заявлением для СМИ о результатах саммита.

Встреча с африканской миссией по Украине

В более широком смысле саммит на этом не закончится. Так, на вечер пятницы в Санкт-Петербурге запланирована уже вторая за лето встреча президента России с лидерами семи африканских стран - участниц миссии по урегулированию на Украине. Общение состоится в формате рабочего обеда.

Предыдущая встреча Путина с африканской мирной миссией проходила 17 июня этого года в Константиновском дворце. Тогда Путин, в частности, отметил, что Москва не отказывалась вести переговоры с Киевом и что именно украинские власти выбросили на "свалку истории" парафированный в Стамбуле в марте 2022 года проект договора (на встрече президент РФ продемонстрировал своим собеседникам этот документ).

Двусторонние контакты

Среди двусторонних контактов, запланированных у Путина на пятницу, - переговоры с президентом Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканжем Туадера, с президентами Камеруна Полемом Бийя и Сенегала Маки Салем, а также встреча с главой президентского совета Ливии Мухаммедом аль-Менфи.

Большое количество двусторонних встреч у Путина состоялось в предыдущие два дня, включая вторник - то есть, еще до открытия саммита.

В течение 26-27 июля Путин пообщался в Санкт-Петербурге с лидерами Эфиопии, Египта, Мозамбика, Бурунди, Зимбабве и Уганды. Также у него состоялись встреча с руководством Афросоюза и рабочий завтрак с представителями более широкого круга региональных организаций Африки, беседа с главой Нового банка развития БРИКС.

Поздно вечером в четверг Путин дал торжественный прием в честь иностранных гостей.

Обращение к Африке

Выступление российского лидера на основном мероприятии саммита Россия - Африка в пятницу станет уже второй подряд речью Путина по этой тематике: в четверг он обратился с программным заявлением к участникам пленарного заседания одноименного экономического и гуманитарного форума.

Российский лидер заявил, что Москва искренне заинтересована в дальнейшем углублении многоплановых торгово-инвестиционных и гуманитарных связей с Африканским континентом. Путин сообщил, что Россия в ближайшие месяцы готова бесплатно поставить зерно некоторым особо нуждающимся африканским странам и в целом в состоянии заменить для Африки продовольствие с Украины. Также глава государства пообещал увеличить квоты для африканских студентов в российских вузах и призвал страны континента активнее переходить на расчеты в национальных валютах.

Еще за несколько дней до саммита, 24 июля, была опубликована программная статья президента РФ Владимира Путина "Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего".

Дни саммита

Официально программа форума и саммита Россия - Африка, стартовавших в четверг, завершается сегодня, однако Путин, как ожидается, продолжит двусторонние переговоры с африканскими лидерами и в субботу, 29 июля. Как сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, президент РФ в конечном итоге планирует встретиться с каждым из лидеров, приехавших на петербургский саммит.

Кроме того, некоторые из глав делегаций примут участие в качестве почетных гостей в Главном военно-морском параде по случаю Дня ВМФ, который пройдет в Санкт-Петербурге в воскресенье, 30 июля.

Организатором саммита и форума Россия - Африка выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.

Предыдущий форум и саммит Россия - Африка прошел в Сочи в 2019 году.