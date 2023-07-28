СФ проведет завершающее пленарное заседания весенней сессии

Ожидается, что рассмотрят свыше 100 законов

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Совет Федерации в пятницу проведет завершающее пленарное заседания весенней сессии, будет рассмотрено свыше 100 законов. Среди них - законы об увеличении в десять раз верхней границы штрафа за неявку в военкомат по повестке, об установлении призывного возраста с 18 до 30 лет, о запрете выезда из России призывников со дня направления им повестки. Сенаторы также могут одобрить закон, регулирующий использование рекомендательных алгоритмов предоставления информации в интернете. Нововведение в том числе устанавливает обязательное информирование пользователей о применении таких алгоритмов. В экономической сфере одним из заметных документов, который рассмотрит Совфед, является закон о налоге на сверхприбыль для крупных компаний.

Также сенаторы рассмотрят документ, который исключает из закона "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании" статью о создании независимых служб защиты прав пациентов с психическими расстройствами.

Призывной возраст и запрет выезда из РФ

Одним из резонансных вопросов в повестке пленарного заседания в пятницу станет закон об повышении верхней границы призывного возраста срочной службы до 30 лет и сохранении нижней границы на уровне 18 лет. Документ предполагает, что с 1 января 2024 года верхняя граница призывного возраста будет повышена, при этом повышение не будет поэтапным.

Закон также позволяет срочникам заключать контракты на прохождение военной службы сроком на один год. Такие контракты срочники смогут заключать в период мобилизации, при введении военного положения, а также в военное время, в случае вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций и при использовании Вооруженных сил РФ за пределами страны. Аналогичные нормы распространяются на граждан, не пребывающих в запасе. При этом находящиеся в запасе россияне наделяются правом заключать контракты о прохождении военной службы на год или меньше.

Кроме того, срочники и находящиеся в запасе при поступлении на военную службу в период чрезвычайных обстоятельств, либо для участия в поддержании и восстановлении международного мира и безопасности, либо при использовании Вооруженных сил РФ за рубежом, смогут заключать контракты менее чем на год. Такой контракт может быть заключен со срочником не ранее чем за один месяц до истечения срока срочной службы.

Еще один закон, который рассмотрят сенаторы, запрещает выезд из РФ для граждан, подлежащих призыву на военную службу, с момента размещения повестки в реестре повесток, а до создания такого реестра - со дня направления им повестки, в том числе по месту работы или учебы.

Устанавливается, что запрет на выезд из РФ применяется в качестве временной меры, направленной на обеспечение явки гражданина в военкомат. Запрет выезда применяется к призывнику со дня направления ему повестки, в том числе по месту работы или учебы, для последующего вручения. Решение о запрете выезда призывника из РФ будет формироваться военным комиссариатом в день направления гражданину повестки.

Указывается также, что решение об отмене введенных ограничительных мер, в том числе запрета выезда из РФ, формируется в реестре воинского учета в автоматическом режиме. Такое решение подписывается электронной подписью в день формирования в реестре сведений о явке гражданина по повестке или о подтверждении уважительных причин неявки.

Новые штрафы за неявку в военкомат

Сенаторы в пятницу могут одобрить закон об ужесточении ответственности за нарушение требований воинского учета, который в том числе в десять раз увеличивает верхнюю границу штрафа за неявку в военкомат по повестке.

Так, штраф за неявку граждан без уважительной причины в указанные в повестке военного комиссариата время и место либо по вызову иного органа по воинскому учету составит от 10 тыс. до 30 тыс. рублей. За несообщение в военкомат сведений о выезде из России на срок более шести месяцев или въезде в страну, а также за неявку в военкомат в установленный законом срок устанавливается штраф в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей. Сейчас в обоих случаях предусмотрен штраф в размере от 500 рублей до 3 тысяч рублей.

Штраф от 10 тыс. до 20 тыс. рублей будет грозить за несообщение гражданином, подлежащим призыву на военную службу, о выезде в период призыва на срок более трех месяцев с места жительства или места пребывания.

Закон вводит штрафы до полумиллиона рублей для юрлиц за неисполнение обязанности по организации или обеспечению поставки техники на сборные пункты или в воинские части в соответствии с планами мобилизации. Для должностных лиц штраф составит от 60 тыс. до 80 тыс. рублей. Аналогичные штрафы предусмотрены за неисполнение обязанности по обеспечению своевременного оповещения и явки граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации, на сборные пункты или в воинские части, неоказание содействия организации таких оповещения и явки.

Также закон многократно увеличивает штрафы за уклонение от медицинского освидетельствования либо обследования по направлению комиссии по постановке граждан на воинский учет, а также от медицинского обследования по направлению призывной комиссии. За такое правонарушение устанавливается штраф в размере от 15 тыс. до 25 тыс. рублей. В настоящее время за него предусмотрено предупреждение или наложение штрафа в размере от 500 до 3 тыс. рублей. Увеличивается штраф и за умышленную порчу или утрату документов воинского учета. Он составит от 3 тыс. до 5 тыс. рублей (по действующему законодательству от 500 до 3 тыс. рублей).

Служба защиты прав пациентов ПНИ

Сенаторам также предстоит рассмотреть документ, который исключает из закона "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании" статью о создании независимых служб защиты прав пациентов с психическими расстройствами. Согласно действующему законодательству, государством должна создаваться независимая от органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья служба защиты прав пациентов в психоневрологических интернатах. Представители этой службы защищают права пациентов, принимают их жалобы и заявления, "которые разрешают с руководителем указанной медицинской организации либо направляют в зависимости от их характера в органы представительной и исполнительной власти, прокуратуру или суд". Закон, который могут одобрить сенаторы в пятницу, исключает эту норму.

Для приема в психоневрологический интернат необходимо будет дополнительно предоставить медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний и рекомендации специально создаваемой комиссии. Также рекомендации комиссии будут необходимы при принятии решения о переводе или выписке из психоневрологического интерната. Как уточнил ТАСС глава комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев, предусмотрено создание специальной комиссии, которая в том числе рассматривает вопросы обжалования гражданином или его законным представителем отказа во временном выбытии из психоневрологического интерната. По его словам, защиту прав граждан с психическими расстройствами будут обеспечивать органы власти регионов, общественные объединения и негосударственные организации. "Переписана статья о контроле за соблюдением прав и законных интересов граждан. В статью добавлены положения о защите прав граждан, страдающих психическими расстройствами. Ее осуществляют в первую очередь органы государственной власти регионов России в соответствии с установленными полномочиями, общественные объединения и негосударственные организации и другие органы и организации", - уточнил депутат.

"Представителям органов и организаций не нужно будет согласовывать условия посещения, как было ранее с руководителями психиатрических больниц и интернатов. Необходимо будет соблюдать соответствующие требования к посещению таких организаций, которые установят Минздрав и Минтруд", - подчеркнул Башанкаев.

Налог на сверхприбыль крупных компаний

В повестке завершающего весеннюю сессию заседания также значится закон, устанавливающий налог на сверхприбыль для крупных компаний. Документ инициирован правительством РФ.

Налог уплачивается не позднее 28 января 2024 года, он будет зачисляться исключительно в федеральный бюджет и носить разовый характер. Поступления от налога планируются в объеме 300 млрд рублей.

Закон устанавливает налог на сверхприбыль для организаций, у которых средняя арифметическая величина прибыли за 2021 год и 2022 год превысила 1 млрд рублей. Налоговая база для этого налога рассчитывается как прирост средней арифметической величины прибыли за 2021 год и прибыли за 2022 год над средней арифметической величиной прибыли за 2018 год и прибыли за 2019 год, а налоговая ставка устанавливается в размере 10%.

Закон предусматривает ряд категорий организаций, которые исключаются из состава налогоплательщиков налога на сверхприбыль. Речь идет о предприятиях малого и среднего бизнеса, организациях - плательщиках единого сельхозналога, российских организациях, созданных после 1 января 2021 года (за исключением созданных в результате реорганизации), иностранных организациях, начавших деятельность в РФ через постоянные представительства после 1 января 2021 года.

Из состава плательщиков этого налога исключаются также компании нефтегазового сектора и добычи угля. Как пояснял ранее министр финансов РФ Антон Силуанов, для таких компаний в этом году уже предусмотрены дополнительные налоговые изъятия по НДПИ и демпферу на моторное топливо.