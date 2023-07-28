Антонов: поставки кассетных боеприпасов Украине бьют по остаткам отношений между РФ и США

Посол России в Соединенных Штатах отметил, что РФ будет учитывать этот шаг в своей работе

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Поставки кассетных боеприпасов Киеву наносят удар по остаткам отношений между Москвой и Вашингтоном, Россия будет учитывать этот шаг в своей работе. Об этом заявил в четверг посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире Первого канала.

"Что касается российско-американских отношений, их практически сегодня уже нет - остались какие-то крохи. Разумеется, передача американцами кассетных боеприпасов Украине наносит серьезный удар по тем останкам или обломкам российско-американских отношений. Хочу вам сказать, что мы, разумеется, будем учитывать этот антироссийский шаг администрации [президента США Джо Байдена] в своей работе с Вашингтоном", - сказал он.

7 июля в интервью телеканалу CNN президент США Джо Байден заявил, что США приняли решение о передаче Украине кассетных боеприпасов из-за нехватки обычных снарядов. 13 июля глава оперативного управления Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Дуглас Симс сообщил, что Украина уже получила от США такие боеприпасы.

Президент России Владимир Путин в свою очередь заявил, что РФ оставляет за собой право использовать кассетные боеприпасы в ответ на их применение Украиной. По его словам, поставки такого вида оружия и его использование следует считать преступлением.