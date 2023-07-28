Антонов заявил, что саммит Россия - Африка вызывает у Вашингтона "серьезное раздражение"

По словам российского дипломата, в Соединенных Штатах делают многое, чтобы принизить значение мероприятий, которые проходят в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Проходящий в Санкт-Петербурге второй саммит Россия - Африка вызывает у Соединенных Штатов серьезное раздражение, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Действительно, американцы, особенно в последнюю неделю, предприняли многочисленные усилия, для того чтобы как можно меньше африканцев приехало к нам в гости. Однако саммит стартовал, идет успешно, и это, не скрою, вызывает серьезное раздражение в Вашингтоне", - сказал он в эфире Первого канала.

По словам российского дипломата, в США делают многое, для того чтобы принизить значение мероприятий, проходящих в Санкт-Петербурге. "Здесь пристально наблюдают и ожидают, какие будут итоги, что произойдет, получится ли у России сделать решительный рывок в развитии отношений с африканскими государствами", - добавил Антонов.

Он отметил, что уже пообщался с коллегами из африканского дипломатического корпуса, и они, по его словам, очень позитивно оценивают те усилия, которые предприняла Россия, чтобы встретить уважаемых гостей. "Особо отмечают то, что российский президент [Владимир Путин] находится в постоянном контакте с гостями. Отмечают коллеги бережное, уважительное отношение к гостям, и, самое главное, что Россия дружит не против кого-то, а ради процветания и дружбы африканских государств и Российской Федерации", - подчеркнул посол.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним идет экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.