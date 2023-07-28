Ким Чен Ын обсудил с Шойгу стратегическое и тактическое взаимодействие КНДР и России

Радиостанция "Голос Кореи" передает, что беседа прошла в рабочем кабинете лидера КНДР

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын обсудил в четверг в Пхеньяне с министром обороны России Сергеем Шойгу дальнейшее развитие стратегического и тактического взаимодействия двух государств. Об этом сообщила радиостанция "Голос Кореи".

По ее информации, "в ходе беседы предметно обсуждался ряд вопросов, касающихся дальнейшего развития стратегического, тактического взаимодействия и сотрудничества двух стран в сфере государственной обороны и безопасности". Отмечается, что переговоры прошли в рабочем кабинете лидера КНДР в штаб-квартире ЦК Трудовой партии Кореи. "Ким Чен Ын и Сергей Шойгу подробно и откровенно обсуждали важные вопросы, представляющие обоюдный интерес", - проинформировала радиостанция.

Также сообщается, что лидер КНДР устроил торжественный прием в честь российской военной делегации во главе Сергеем Шойгу.

По данным радиостанции "Голос Кореи", "перед началом приема министр обороны РФ Сергей Шойгу почтительно передал Ким Чен Ыну подарок от президента РФ Владимира Владимировича Путина". "Ким Чен Ын выразил благодарность за то, что президент Путин прислал знаменательный подарок", - проинформировала радиостанция.

Российская делегация во главе с Шойгу посетила КНДР для участия в праздновании 70-летия победы корейского народа в войне 1950-1953 годов. Как отмечали в Минобороны РФ, визит способствовал укреплению двусторонних военных связей и станет важным этапом развития сотрудничества Москвы и Пхеньяна.