Член политбюро ТПК заявил, что армии и народы КНДР и РФ защищают мир и справедливость

Ли Бён Чхоль отметил, что страны стоят на страже безопасности в регионе и во всем мире

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Армии и народы России и КНДР стоят на защите мира и безопасности как в регионе, так и на всей планете. Об этом заявил член президиума политбюро Трудовой партии Кореи (ТПК) Ли Бён Чхоль на приеме в честь российской делегации во главе с министром обороны Сергеем Шойгу, который 27 июля устроил лидер КНДР Ким Чен Ын.

"Армии и народы Кореи и России идеологиями и вооружениями дают отпор разбойнической стратегии США, которые пытаются добиться глобального господства, отстаивают суверенные права государств и их интересы развития, активно помогают и поддерживают друг друга, а также общими усилиями защищают мир и безопасность в регионе и во всем мире", - приводит его слова радио "Голос Кореи".

Шойгу в свою очередь заявил, что Россия поддерживает КНДР и руководство ТПК, а также выразил готовность "на постоянной основе развивать многогранное сотрудничество" между Москвой и Пхеньяном.

Российская делегация во главе с Шойгу посетила КНДР для участия в праздновании 70-летия победы в Отечественной освободительной войне (Корейская война 1950-1953 гг.). Как считают в военном ведомстве, данный визит поспособствует укреплению российско-северокорейских военных связей и станет важным этапом развития сотрудничества между двумя странами.

Корейская война началась 25 июня 1950 года и завершилась 27 июля 1953 года. В конфликте, помимо КНДР и Республики Корея, приняли участие китайские добровольцы со стороны Пхеньяна и американская армия под флагом ООН со стороны Сеула. Пхеньян также получал поддержку от СССР. Война закончилась перемирием, однако мирный договор все еще не подписан.