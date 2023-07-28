Врио губернатора Чукотки Кузнецов стал первым кандидатом на выборах главы округа

Он единственный на текущий момент зарегистрированный кандидат

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Избирательная комиссия Чукотского автономного округа зарегистрировала в качестве кандидата на должность губернатора региона действующего врио губернатора Владислава Кузнецова, сообщили ТАСС в избиркоме. Он стал первым зарегистрированным кандидатом.

"Сегодня на очередном заседании избирательной комиссии принято решение о регистрации в качестве кандидата на выборах губернатора Чукотского автономного округа Владислава Кузнецова", - рассказали в комиссии.

Там добавили, что Кузнецов стал первым и единственным на текущий момент зарегистрированным кандидатом. Решения по остальным выдвинутым кандидатурам будет принято не ближайших заседаниях.

К настоящему времени четыре кандидата, выдвинутые партиями для участия в выборах губернатора Чукотки, прошли муниципальный фильтр и подали соответствующие документы. Партиями для участия в выборах выдвинуты: от "Единой России" - Владислав Кузнецов, от КПРФ - Владимир Гальцов, от партии "Справедливая Россия - патриоты - За правду" - Александр Семериков. Чукотским отделением ЛДПР выдвинута Юлия Бутакова.

Кузнецов с марта исполняет обязанности губернатора Чукотского автономного округа. Гальцов возглавляет региональное отделение КПРФ. Бутакова - депутат Думы Чукотского автономного округа, Семериков руководит в регионе "Почтой России". Выборы губернатора Чукотки пройдут в течение трех дней с 8 по 10 сентября.