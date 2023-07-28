Песков заявил, что Путин не ждет приглашения на саммит АТЭС в Сан-Франциско

По словам пресс-секретаря президента, речь о возможной поездке российского лидера на мероприятие пока не заходила

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Кремль не ждет, что президента РФ Владимира Путина пригласят на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в Сан-Франциско в ноябре. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на американских должностных лиц писала, что власти США не намерены приглашать Путина на эту встречу.

"До этого пока много мероприятий. Об этом речь пока не заходила. Но наверняка мы не будем ждать этого приглашения", - сказал Песков в ответ на вопрос, получили ли в Кремле уже уведомление от Вашингтона и в целом собирался ли Путин на АТЭС в Сан-Франциско.

В состав форума входят 19 стран и 2 территории. В их числе 12 учредителей: Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Южная Корея и Япония. Также участниками являются КНР (вступила в 1991 году), Мексика и Папуа - Новая Гвинея (1993), Чили (1994), Россия, Вьетнам и Перу (1998). В 1991 году к АТЭС присоединились две китайские территории - Гонконг и Тайвань.

Участие президента РФ в саммитах АТЭС

Путин последний раз принимал участие в саммите АТЭС в 2021 году - тогда, как и годом ранее, мероприятие было организовано в онлайн-формате из-за пандемии. В 2022 году российскую делегацию на встрече в Таиланде возглавил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

Очно президент РФ участвовал в саммите АТЭС в 2017 году - встреча проходила во вьетнамском городе Дананге.

В 2018 году саммит состоялся в Папуа - Новой Гвинее, Россию на нем представлял Дмитрий Медведев, возглавлявший тогда правительство. Встреча лидеров в ноябре 2019 г. в Чили была отменена из-за беспорядков.

При этом, когда саммит проходил в России (8-9 сентября 2012 года, Владивосток, остров Русский), президент США Барак Обама не приехал, вместо него страну представляла госсекретарь Хиллари Клинтон. В Белом доме поясняли, что отсутствие американского лидера связано с предстоящей избирательной кампанией.