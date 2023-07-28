Грызлов: РФ в рамках СВО защищает православное наследие, разрушаемое киевским режимом

Посол России в Белоруссии напомнил, что власти Украины на протяжении многих лет проводят курс на полную ликвидацию канонической Украинской православной церкви

МИНСК, 28 июля. /ТАСС/. Россия в рамках специальной военной операции на Украине защищает в том числе общее православное духовное наследие славянской цивилизации, которое подвергается систематическим гонениям со стороны киевского режима. Об этом заявил посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов в День Крещения Руси.

"Сегодня в рамках проведения специальной военной операции Российская Федерация защищает в том числе наше общее духовное наследие - одну из основ всей славянской цивилизации. Наши противники в лице киевского режима и его западных кураторов всерьез вознамерились разрушить духовное единство православных верующих. Этим планам не суждено сбыться, а их авторам и непосредственным исполнителям неизбежно придется ответить за свои деяния", - подчеркнул дипломат в комментарии, поступившем в распоряжение ТАСС.

Православие и Украина

По словам Грызлова, принятие христианства на Руси "не только ознаменовало начало качественно нового этапа становления российской государственности, но на многие столетия предопределило вектор развития всего славянского мира". "Вопиющим примером цинизма и безнравственности стали беспрецедентные гонения на православную церковь со стороны киевского режима", - отметил он.

Посол напомнил, что власти Украины на протяжении многих лет проводят курс на полную ликвидацию канонической Украинской православной церкви (УПЦ), дискриминацию духовенства, преследование священнослужителей и верующих. "Практикуются силовые захваты храмов и монастырей, незаконная "перерегистрация" общин, культивирование риторики ненависти и немотивированной агрессии", - констатировал он.

Грызлов добавил, что в Верховной раде зарегистрировано девять законопроектов, в той или иной форме направленных против УПЦ, а их инициаторы даже не скрывают, что преследуют цель лишить ее исторического и юридического наименования, а в конечном счете - и возможности вести деятельность на территории Украины. В 2019 году в противовес УПЦ была создана раскольническая Православная церковь Украины, которую Константинополь в нарушение канонического права наделил автокефальным статусом.

"Все мы были свидетелями противоправной кампании украинских властей по изъятию комплекса зданий крупнейшего и древнейшего монастыря УПЦ - Киево-Печерской лавры, где хранятся уникальные христианские святыни. Теперь под предлогом "защиты от ракетных ударов" их хотят вывезти на Запад фактически без шансов на возвращение. Такова многовековая "традиция" европейских держав по отношению к культурному достоянию стран, которые они считают своими колониями. Ни о каком гуманизме здесь говорить не приходится. Наместник лавры митрополит Павел, несмотря на тяжелое заболевание, был помещен в СИЗО", - указал дипломат.

Защита православных ценностей

Грызлов добавил, что после государственного переворота на Украине в 2014 году такая судьба могла постигнуть православных верующих и христианские святыни в Крыму. "Однако историческое воссоединение полуострова с Россией позволило гарантировать, что бесценные христианские реликвии Крыма не будут похищены, не станут экспонатами западных музеев и не "всплывут" впоследствии на аукционах и в частных коллекциях", - уверен он.

Посол констатировал, что профильные международные структуры "по большей части не хотят видеть преступления киевского режима и огромный массив сведений о нарушениях прав верующих". "Однако масштаб преступлений утаить уже невозможно", - подчеркнул он.