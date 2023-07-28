Балицкий сообщил о гибели человека при ударе ВСУ кассетными боеприпасами на Запорожье

Еще один получил ранения, добавил врио губернатора региона

МЕЛИТОПОЛЬ, 28 июля. /ТАСС/. Один человек погиб и один получил ранения в результата удара Вооруженных силу Украины (ВСУ) кассетными боеприпасами по городу Токмаку в Запорожской области. Об этом сообщил в пятницу врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

"Вчера противник нанес три ракетных удара кассетными боеприпасами по частному сектору Токмака. В результате обстрела произошло возгорание частного жилого домовладения, погибла женщина. Еще один местный житель получил ранения, находится в больнице, ему оказывается необходимая медицинская помощь", - написал он в своем Telegram-канале.

"Вторая ракета была сбита ПВО, третий снаряд не разорвался. Саперные группы приступили к уничтожению путем контролируемого подрыва. Также было повреждение газовой трубы, оперативные службы перекрыли газоснабжение, бригады продолжают ремонт", - отметил Балицкий.

Ранее оперативные службы Запорожской области сообщали, что в результате ракетного обстрела города Токмака вечером в четверг один человек получил ранения.