В Якутии признали четырех кандидатов на должность главы региона утратившими статус

По данным республиканского ЦИК, они не представили в установленный законом срок необходимые для регистрации документы

ЯКУТСК, 28 июля. /ТАСС/. Четыре кандидата на пост главы Якутии не смогли предоставить в избирательную комиссию необходимые для регистрации документы, принято решение о признании их утратившими статус кандидатов. Об этом сообщается в Telegram-канале Центральной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия).

На заседании Центризбирком Якутии принял решения о признании утратившими статус кандидата на должность главы Якутии Юрия Пшенникова от "Гражданской платформы", Олега Маклашова от партии "Родина", Владимира Тимофеева от Партии пенсионеров и Александра Вакаря от партии "Зеленые".

"Кандидаты не представили в установленный законом срок необходимые для регистрации документы, в том числе листы поддержки с подписями депутатов, глав муниципальных образований в поддержку выдвижения кандидата", - говорится в сообщении.

Выборы главы Якутии и депутатов в парламент республики пройдут в течение трех дней - с 8 по 10 сентября. Первым в качестве кандидата на предстоящих выборах зарегистрирован действующий глава Якутии Айсен Николаев. Документы троих кандидатов - Гаврила Парахина от ЛДПР, Виктора Губарева от КПРФ, Игоря Борисова от партии "Коммунисты России" - находятся на рассмотрении.

В Якутии в 2023 году пройдут выборы главы республики, народных депутатов Государственного собрания (Ил Тумэн) и депутатов Якутской городской думы. Также пройдут выборы глав девяти районов республики и депутатов представительных органов муниципальных образований.