28 июля, 07:53,
обновлено 28 июля, 08:04
Саммит Россия – Африка

Путин заявил, что эпоха гегемонии одного или нескольких государств уходит в прошлое

© ТАСС/ Ruptly

Это делается не без сопротивления со стороны тех, кто привык к собственной монополии в мировых делах, добавил президент

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Эпоха гегемонии одного или нескольких государств уходит в прошлое, но не без сопротивления со стороны тех, кто привык к собственной монополии в мировых делах, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии саммита Россия - Африка.

Читайте также
История отношений СССР и России со странами Африки

"Эпоха гегемонии одного или нескольких государств уходит в прошлое", - сказал глава российского государства. "Правда, не без сопротивления тех, кто привык к собственной исключительности и монополии в мировых делах", - добавил он. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСаммит Россия – Африка
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация