Путин заявил, что эпоха гегемонии одного или нескольких государств уходит в прошлое

Это делается не без сопротивления со стороны тех, кто привык к собственной монополии в мировых делах, добавил президент

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Эпоха гегемонии одного или нескольких государств уходит в прошлое, но не без сопротивления со стороны тех, кто привык к собственной монополии в мировых делах, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии саммита Россия - Африка.

"Эпоха гегемонии одного или нескольких государств уходит в прошлое", - сказал глава российского государства. "Правда, не без сопротивления тех, кто привык к собственной исключительности и монополии в мировых делах", - добавил он.