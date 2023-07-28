Путин заявил, что позиции РФ и стран Африки по международным вопросам полностью совпадают

По словам президента, Россия и страны Африканского континента "стараются координировать подходы по ключевым вопросам международной повестки дня"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Россия и страны Африки вместе выступают за построение более справедливой архитектуры мироустройства, их позиции по большинству международных вопросов очень близки или полностью совпадают. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии саммита Россия - Африка.

"Россия и государства Африки вместе выступают за построение новой более справедливой архитектуры мироустройства, сообща отстаивают международное право, Устав ООН, центральную роль этой всемирной организации", - сказал глава российского государства.

Кроме того, РФ и страны Африканского континента "стараются координировать подходы по ключевым вопросам международной повестки дня", отметил Путин. "Характерно, что по многим из них наши позиции очень близки или полностью совпадают", - подчеркнул он.

По словам российского лидера, об этом свидетельствуют основные положения политической декларации, которая уже подготовлена для одобрения саммитом.