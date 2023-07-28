Путин заявил, что РФ выступает не за самоизоляцию, а за сотрудничество равных государств

По словам президента, "Россию и Африку объединяет врожденное стремление отстаивать подлинный суверенитет, право на свой собственный, самобытный путь развития в политической, экономической, социальной, культурной и иных сферах"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Стремление к независимости и суверенитету не означает самоизоляцию, а ведет к наращиванию связей с другими суверенными государствами. Об этом в пятницу заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия - Африка.

"Россию и Африку объединяет врожденное стремление отстаивать подлинный суверенитет, право на свой собственный, самобытный путь развития в политической, экономической, социальной, культурной и иных сферах. Причем такое стремление к независимости и суверенитету не означает самоизоляцию, а наоборот подразумевает открытость, сотрудничество свободных государств и народов, государств, равных в своих правах", - сказал он.

"Естественно, не можем согласиться с заменой международного права так называемым порядком, основанным на правилах, которые некоторые страны сами декларируют, сами же постоянно передергивают, меняют, тасуют. Вообще непонятно, что это за правила, кем они созданы. Ясно, что они используются отдельными странами в своих корыстных интересах и меняются в силу политической конъюнктуры", - заявил Путин.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.