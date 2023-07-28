В МИД РФ заявили об укреплении сотрудничества в кибербезопасности с Африкой

Директор департамента международной информационной безопасности дипведомства Артур Люкманов отметил, что Запад оказывает давление на африканские страны из-за такой инициативы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Россия и страны Африки будут укреплять сотрудничество в сфере кибербезопасности, несмотря на давление и угрозы Запада. Об этом заявил ТАСС спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ Артур Люкманов в кулуарах второго саммита Россия - Африка.

"Им, конечно, очень не нравится такое сотрудничество. Да и при подготовке этого мероприятия - саммита Россия - Африка - они оказывали прямое воздействие на наших друзей. Они пугают их санкциями. Доходят до того, что угрожают заморозкой активов. Или, например, семьи, дети у тех или иных политиков из африканских стран находятся в Европе или США: они слышат такие же угрозы", - сказал Люкманов.

"Но форум состоялся. Конечно, мы ценим такой ответственный подход со стороны африканских стран. И это только вселяет в нас уверенность, что мы можем делать больше и лучше в наших отношениях, крепить это историческое партнерство между Россией и Африкой, особенно в информационной безопасности", - указал спецпредставитель.

"Нужно ограждать граждан наших стран, общественных деятелей от использования информационно-коммуникационных технологий в преступных целях: для слежки, мошенничества или просто для введения в заблуждение, информационно-психологического воздействия", - отметил он.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.