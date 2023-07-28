28 июля, 08:01,
обновлено 28 июля, 08:15
Саммит Россия – Африка

Путин: Россия продолжит подготовку военнослужащих и полицейских стран Африки в своих вузах

Как отметил президент, "развитию континента мешают терроризм, распространение экстремистской идеологии, транснациональная преступность, пиратство"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Россия продолжит подготовку военнослужащих и сотрудников органов правопорядка африканских стран в своих специализированных учебных заведениях. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии саммита Россия - Африка.

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"Развитию континента мешают терроризм, распространение экстремистской идеологии, транснациональная преступность, пиратство. В противостоянии этим угрозам Россия также предлагает свое содействие. Мы заинтересованы в самом тесном сотрудничестве между правоохранительными структурами и специальными службами Российской Федерации и стран Африки. Настроены и в дальнейшем вести подготовку военнослужащих и сотрудников органов правопорядка африканских стран в российских специализированных учебных заведениях", - сказал он. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСаммит Россия – Африка
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