Путин: Россия продолжит подготовку военнослужащих и полицейских стран Африки в своих вузах

Как отметил президент, "развитию континента мешают терроризм, распространение экстремистской идеологии, транснациональная преступность, пиратство"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Россия продолжит подготовку военнослужащих и сотрудников органов правопорядка африканских стран в своих специализированных учебных заведениях. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии саммита Россия - Африка.

"Развитию континента мешают терроризм, распространение экстремистской идеологии, транснациональная преступность, пиратство. В противостоянии этим угрозам Россия также предлагает свое содействие. Мы заинтересованы в самом тесном сотрудничестве между правоохранительными структурами и специальными службами Российской Федерации и стран Африки. Настроены и в дальнейшем вести подготовку военнослужащих и сотрудников органов правопорядка африканских стран в российских специализированных учебных заведениях", - сказал он.