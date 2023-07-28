28 июля, 08:01,
обновлено 28 июля, 08:33

Путин: ситуация в регионах Африки остается нестабильной из-за наследия колониальной эпохи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Ситуация во многих регионах Африки остается нестабильной из-за наследия колониальной эпохи и проводимого Западом курса "разделяй и властвуй". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании саммита Россия - Африка.

"Приходится признать и то, что ситуация во многих регионах Африки остается по-прежнему нестабильной, не урегулированы межнациональные и этнические конфликты, сохраняются острые политические и социально-экономические кризисы. Это, конечно, тяжелое наследие колониальной эпохи, курса "разделяй и властвуй", который проводили в Африке западные метрополии", - сказал он. 

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