Путин: ситуация в регионах Африки остается нестабильной из-за наследия колониальной эпохи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Ситуация во многих регионах Африки остается нестабильной из-за наследия колониальной эпохи и проводимого Западом курса "разделяй и властвуй". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании саммита Россия - Африка.

"Приходится признать и то, что ситуация во многих регионах Африки остается по-прежнему нестабильной, не урегулированы межнациональные и этнические конфликты, сохраняются острые политические и социально-экономические кризисы. Это, конечно, тяжелое наследие колониальной эпохи, курса "разделяй и властвуй", который проводили в Африке западные метрополии", - сказал он.