28 июля, 08:02,
обновлено 28 июля, 08:39
Саммит Россия – Африка

Путин заявил о готовности России восстановить и открыть новые загранучреждения в Африке

Также, по словам президента, Москва готова увеличить штат сотрудников в некоторых действующих посольствах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Москва готова восстановить и открыть новые российские загранучерждения в Африке, а также увеличить штат сотрудников в некоторых действующих посольствах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия - Африка.

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"Внимание России к Африке неуклонно растет, что проявляется в наших планах по наращиванию дипломатического присутствия на континенте. Мы готовы восстановить и открыть новые российские загранучерждения, а также увеличить штат сотрудников в целом ряде действующих посольств", - сказал он. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСаммит Россия – Африка
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