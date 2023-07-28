Путин заявил о готовности России восстановить и открыть новые загранучреждения в Африке

Также, по словам президента, Москва готова увеличить штат сотрудников в некоторых действующих посольствах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Москва готова восстановить и открыть новые российские загранучерждения в Африке, а также увеличить штат сотрудников в некоторых действующих посольствах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия - Африка.

"Внимание России к Африке неуклонно растет, что проявляется в наших планах по наращиванию дипломатического присутствия на континенте. Мы готовы восстановить и открыть новые российские загранучерждения, а также увеличить штат сотрудников в целом ряде действующих посольств", - сказал он.