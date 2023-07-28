28 июля, 08:06
Военная операция на Украине

Балицкий заявил, что российские войска сохраняют контроль на времевском направлении

По словам врио губернатора Запорожской области, обстановка остается напряженной

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Российские войска контролируют времевское направление, однако обстановка остается напряженной. Об этом сообщил в Telegram-канале врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

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"Обстановка остается напряженной, наши подразделения контролируют времевское направление. Противник несет значительные потери, однако пытается удержаться в северо-западной части села Старомайорское", - написал врио главы Запорожской области.

Село Старомайорское расположено на Времовском выступе. По данным Минобороны, оно было взято под контроль российскими силами весной 2022 года. Численность населения до начала боевых действий в Старомайорском составляла порядка 1 тыс. человек. Наиболее интенсивные бои в районе населенного пункта ведутся последние несколько недель. 

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