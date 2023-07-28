"Единая Россия" уведомила избирком ЛНР о конференции по выдвижению кандидатов на выборы

После проведения мероприятия партия представит в избирком ЛНР и территориальные избирательные комиссии списки кандидатов

ЛУГАНСК, 28 июля. /ТАСС/. "Единая Россия" уведомила избирательную комиссию Луганской Народной Республики о проведении мероприятий по выдвижению списков кандидатов на сентябрьские выборы депутатов Народного совета (парламента) ЛНР и муниципалитетов. Об этом ТАСС сообщила заместитель председателя регионального избиркома Марианна Сумская.

"Уже три политических партии уведомили о проведении мероприятий по выдвижению списков кандидатов на выборы, назначенные на единый день голосования 10 сентября 2023 года в ЛНР. Партия "Единая Россия" также уведомила избирком республики и организующие выборы территориальные избирательные комиссии ЛНР о проведении своего мероприятия по выдвижению кандидатов на выборы", - сказала она.

Сумская рассказала, что после выдвижения своих списков кандидатов на выборы политические партии представят их в избирком ЛНР и территориальные избирательные комиссии.

28 июля Сумская сообщала ТАСС, что в ЛНР начался процесс выдвижения кандидатов. По ее словам, 24 июля ЛДПР и "Справедливая Россия - За правду" "уведомили организующие выборы комиссии о своих мероприятиях по выдвижению списков кандидатов в депутаты".

14 июля ТАСС в избиркоме ЛНР сообщили, что выдвижение кандидатов пройдет в регионе с 24 июля по 17 августа.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Запланировано более 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах России, в том числе в 21 регионе пройдут прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.