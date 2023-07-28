28 июля, 08:31,
обновлено 28 июля, 08:32
Военная операция на Украине

Песков: Киев даже сейчас в непростой для него ситуации отвергает диалог по урегулированию

Представитель Кремля отметил, что "российская сторона сохраняет свою открытость, чего не скажешь об украинцах"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Россия сохраняет открытость к урегулированию по Украине, киевские же власти, даже находясь в непростой ситуации, придерживаются непримиримой позиции. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Российская сторона сохраняет свою открытость, чего не скажешь об украинцах. Украинцы сохраняют свои непримиримую позицию, тем более сейчас, когда они [находятся] в достаточно непростой ситуации, но тем не менее они по-прежнему отвергают какую-либо возможность диалога", - сказал представитель Кремля.

Песков обратил внимание на то, что сегодня вечером президент РФ Владимир Путин проведет встречу с представителями стран Африки по украинской проблематике. "Будет выступление [главы российского государства], эта встреча [проводится] в продолжение предыдущей встречи визита [представителей африканских стран в РФ]", - отметил представитель Кремля. По его словам, сегодня "состоится дальнейшая дискуссия, о которой ранее условились в Санкт-Петербурге".

Предыдущая встреча проходила в июне в Санкт-Петербурге. 

Теги:
УкраинаРоссияПесков, Дмитрий СергеевичВоенная операция на Украине
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