Путин отметил роль культуры и языка в российско-африканских связях

Президент считает африканскую молодежь талантливой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Культуры Российской Федерации и Африки связаны, свою роль играет и знание языка. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия - Африка.

"Наши деятели искусства хотели подчеркнуть [на одном из вчерашних мероприятий] не только то, что есть в России в области культуры, мы этим гордимся, но и связь наших культур, - сказал Путин. - Африканская молодежь - талантливые люди. И то, что многие из здесь присутствующих до сих пор, несмотря на то, что прошло уже много лет после их обучения в Советском Союзе, свободно говорят на русском языке, подчеркивает именно качество человеческого потенциала в Африке".

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно идет экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.