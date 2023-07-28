Путин заявил о важности подлинного национального единства в Ливии

Президент РФ надеется обсудить этот вопрос с руководством Ливии подробнее

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Подлинное национальное единство в Ливии необходимо, чтобы ее территория не стала местом противоборства третьих стран. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании второго саммита Россия - Африка.

"Принципиальным является то, что в Ливии удалось добиться прекращения огня. И очень важно добиться подлинного национального единства, не допустить, чтобы территория Ливии превратилась в зону противоборства третьих государств. Россия со своей стороны понимает все сложности этого процесса, будет все делать, что от нас зависит, для того, чтобы способствовать этому позитивному направлению при взаимодействии всех сил самой Ливии", - сказал Путин.

Он добавил, что надеется обсудить этот вопрос с руководством Ливии подробнее.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.