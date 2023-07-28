Путин заявил, что отношения Египта и России носят стратегический характер

Как отметил президент РФ, у стран "много больших общих проектов"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Отношения Москва и Каира носят стратегический характер не только по документам, но и по факту. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании второго саммита Россия - Африка.

"Отношения между Россией и Египтом носят на протяжении десятилетий стратегический характер. Это просто факт жизни. Не важно даже, что написано в наших документах, хотя там как раз так и написано, но по факту жизни отношения между Египтом и Россией носят действительно стратегический характер - и в области политики, и в области экономики", - сказал президент России после выступления на пленарном заседании его египетского коллеги Абдель Фаттаха ас-Сиси.

Путин отметил, что у России и Египта "много больших общих проектов".