Путин: приверженность традиционным ценностям объединяет жителей России и стран Африки

Президент России назвал традиционные ценности "основой существования"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назвал традиционные ценности "основой существования". Приверженность им объединяет жителей России и стран Африки, заявил он на пленарном заседании саммита Россия - Африка.

Он обратил внимание на слова президента переходного периода Мали Ассими Гоиты о приверженности республики традиционным ценностям. "Это то, что, безусловно, объединяет Россию и подавляющее большинство людей, которые живут на Африканском континенте, подавляющее большинство африканских стран. Ведь традиционные ценности - это основа нашей идентичности, нашего существования и нашего суверенитета. Безусловно, это то, что лежит в основе нашей государственности", - сказал он.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно идет экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.