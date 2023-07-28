28 июля, 09:56,
обновлено 28 июля, 10:15
Саммит Россия – Африка

МИД РФ сообщил о желании Эфиопии присоединиться к БРИКС

Михаил Терещенко/ ТАСС
Здание МИД РФ
© Михаил Терещенко/ ТАСС

По словам посла по особым поручениям ведомства Олега Озерова, этот вопрос будет рассматриваться на саммите БРИКС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Многие страны Африки высказались о желании присоединиться к БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), включая Эфиопию. Об этом заявил в интервью ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата Форума партнерства Россия - Африка Олег Озеров.

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"Многие страны высказали пожелание такое. В том числе Эфиопия. Но сейчас пока я бы не стал подсчитывать, потому что их число растет. Этот вопрос будет рассматриваться на саммите БРИКС. Я думаю, там как раз ситуация будет более ясной", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

"Кто-то из стран Африки сделал официальные заявки, кто-то просто задекларировал. Я не стал бы считать. Но известно, что Египет и Алжир точно подали такую заявку", - указал дипломат.

  

Теги:
ЭфиопияРоссияСаммит Россия – Африка
© Информационное агентство ТАСС
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