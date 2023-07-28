МИД РФ: эскалация между Руандой и ДРК никак не повлияла на атмосферу саммита в Петербурге

Посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата "Форума партнерства Россия - Африка" Олег Озеров добавил, что ему неизвестно о контактах делегаций этих стран в Петербурге, но не исключил их возможности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Ситуация со столкновениями между военными Руанды и Демократической Республики Конго (ДРК) на границе государств никак не сказалась на атмосфере саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге. Об этом заявил в интервью ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата Форума партнерства Россия - Африка Олег Озеров.

Отвечая на вопрос, отразилась ли эскалация конфликта между странами на атмосфере форума, Озеров подчеркнул: "Абсолютно никак". Он добавил, что ему неизвестно о контактах делегаций этих стран в Петербурге, но не исключил их возможности. "Возможно, они были. Делегации здесь представлены - и Руанды, и Демократической Республики Конго", - добавил Озеров.

В четверг агентство Reuters сообщило, что войска Руанды перешли границу с Демократической Республикой Конго (ДРК) и вступили на ее территорию. По информации агентства Франс Пресс, армия ДРК дала отпор руандийским подразделениям, теперь конголезские военные намерены "воспользоваться правом преследования". По данным источников агентства, в ходе столкновений погиб один военнослужащий Руанды.

Отношения между двумя соседними странами обострились в январе 2021 года, когда повстанческая группировка "Движение 23 марта" начала активные боевые действия на востоке ДРК. Конголезские власти обвиняют Руанду в поддержке этих повстанцев.