Путин заявил, что США, НАТО и Украина сами отказываются от переговоров с Россией

В основе конфликта лежит создание угроз безопасности РФ со стороны Соединенных Штатов и альянса, отметил президент

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. США и НАТО отказываются от переговоров с Россией по вопросу обеспечения равной безопасности для всех стран, а президент Украины Владимир Зеленский законодательно закрепил невозможность вести переговоры с Россией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании второго саммита Россия - Африка.

"Все противоречия должны решаться в ходе переговоров, но проблема-то заключается в том, что с нами отказываются вести переговоры. В основе конфликта лежит создание угроз безопасности России со стороны США и НАТО, а они, еще раз повторю, отказываются от переговоров по вопросам обеспечения равной безопасности для всех, включая Россию. Да и сама Украина, а точнее сегодняшний украинский режим, отказывается от переговоров. Официально об этом заявили, и президент Украины принял соответствующий декрет по этому вопросу, запрещающий вести переговоры", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что неоднократно заявлял о готовности России к переговорам, однако Москва не может навязывать их.

Путин поблагодарил африканских коллег за внимание к этой проблеме и добавил, что "нужно вести диалог и с той стороной".

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно идет экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.