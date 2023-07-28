28 июля, 10:51,
обновлено 28 июля, 11:22

Путин заявил, что США, НАТО и Украина сами отказываются от переговоров с Россией

© ТАСС/ Ruptly

В основе конфликта лежит создание угроз безопасности РФ со стороны Соединенных Штатов и альянса, отметил президент

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. США и НАТО отказываются от переговоров с Россией по вопросу обеспечения равной безопасности для всех стран, а президент Украины Владимир Зеленский законодательно закрепил невозможность вести переговоры с Россией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании второго саммита Россия - Африка.

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"Все противоречия должны решаться в ходе переговоров, но проблема-то заключается в том, что с нами отказываются вести переговоры. В основе конфликта лежит создание угроз безопасности России со стороны США и НАТО, а они, еще раз повторю, отказываются от переговоров по вопросам обеспечения равной безопасности для всех, включая Россию. Да и сама Украина, а точнее сегодняшний украинский режим, отказывается от переговоров. Официально об этом заявили, и президент Украины принял соответствующий декрет по этому вопросу, запрещающий вести переговоры", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что неоднократно заявлял о готовности России к переговорам, однако Москва не может навязывать их.

Путин поблагодарил африканских коллег за внимание к этой проблеме и добавил, что "нужно вести диалог и с той стороной".

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно идет экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаСШАРоссияЗеленский, Владимир АлександровичСаммит Россия – АфрикаВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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