Президент ЮАР поблагодарил Путина за теплый прием и вкусный ужин

Сирил Рамапоса также отметил "отличный концерт", который, по его словам, показал российскую культуру

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Лидер ЮАР Сирил Рамапоса выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за теплый прием, а также "очень вкусный ужин", организованные в первый день саммита Россия - Африка.

"Позвольте мне, президент Путин, сначала поблагодарить вас, а также поблагодарить народ и правительство РФ за то, что принимаете нас здесь, в Санкт-Петербурге. За ваш теплый прием, особенно вчера вечером, спасибо вам за очень вкусный ужин", - сказал он на пленарном заседании саммита.

Рамапоса также отметил "отличный концерт", прошедший в рамках приема, который, по его словам, показал российскую культуру, а также культуру Санкт-Петербурга. "Мы также благодарим вас за то, что артисты включили в свое выступление африканские инструменты, барабаны, мы почувствовали себя как дома, большое спасибо вам за это", - заключил он.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно идет экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.