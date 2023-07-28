Матвиенко сообщила о создании Совета по интеграции новых регионов

Председатель верхней палаты парламента поручила своему первому заместителю Андрею Яцкину возглавить этот совет

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Совет по интеграции новых регионов России, который будет координировать формирование законодательной базы и оказывать всю необходимую помощь четырем субъектам РФ, создан в Совете Федерации. Об этом сообщила председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

"Активно идет работа по интеграции в правовое, социальное и экономическое пространство России новых субъектов Федерации. <...> Учитывая тот опыт и уникальные компетенции, которые сегодня есть у нашей палаты, считаю целесообразным создать при Совете Федерации Совет по интеграции новых регионов, который будет координировать формирование региональной законодательной и нормативной базы в четырех новых субъектах Федерации, оказывать им необходимую помощь, внедрять лучшие, уже оправдавшие себя региональные практики", - сказала спикер Совфеда, завершая весеннюю парламентскую сессию.

Она сообщила, что проинформирует президента РФ Владимира Путина об этой инициативе.

Матвиенко поручила своему первому заместителю Андрею Яцкину возглавить этот совет, подготовить положение о его работе, состав и обеспечить его эффективную работу с 1 октября.

"К сожалению, в течение последних 30 лет в составе Украины никто, по сути, не занимался развитием этих регионов, и мы должны приложить все усилия, чтобы помочь им соответствовать высоким стандартам, которые приняты в нашей стране", - сказала глава Совфеда.