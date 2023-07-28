Путин: навязывая другим странам жизнь "по правилам", Запад поддерживает неоколониализм

Президент добавил, что "полностью солидарен" с позицией представителей стран Африки, которые выступают за изменение "правил", сложившихся за последние десятилетия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Стремление западных стран навязать остальному миру свой порядок, основанный на правилах, поддерживает идеи неоколониализма, устанавливая гегемонию стран Запада в различных сферах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании второго саммита Россия - Африка.

"За последние десятилетия несмотря на то, что колониальное бытие ушло в прошлое, система неоколониализма все-таки существует, она создана, и мы видим эту гегемонию в финансах, в технологиях, в продовольствии <...>. И когда нам говорят: "Нужно жить по правилам" (западная концепция "порядка, основанного на правилах" - прим. ТАСС), непонятно кем написанным, - это и есть попытка сохранить эту систему неоколониализма", - сказал Путин.

Он добавил, что "полностью солидарен" с позицией представителей стран Африки, которые выступают за изменение "правил", сложившихся за последние десятилетия.

Президент РФ также отметил, что в сегодня дружественным странам необходимо создавать "взаимовыгодные инструменты сотрудничества".

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.