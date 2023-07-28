Министерство промышленности и торговли Карелии начнет работу в сентябре

Ведомству передадут часть функций Минприроды, Минсельхоза и Минстроя

ПЕТРОЗАВОДСК, 28 июля. /ТАСС/. В Карелии приступили к созданию регионального министерства промышленности и торговли, которое начнет работу в сентябре. Новому ведомству передадут часть функций других министерств, сообщили в пресс-службе правительства республики.

"В Карелии запущен процесс создания министерства промышленности и торговли. Ведомству передаются функции по реализации промышленной политики и регулирования торговли, регулирования производства и оборота этилового спирта, алкоголя и спиртосодержащей продукции и содействию развития конкуренции. Документы для функционирования министерства будут подготовлены до 1 сентября", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Минпромторгу Карелии передадут часть функций Минприроды, Минсельхоза и Минстроя. Кроме того, существующее министерство экономического развития и промышленности будет преобразовано в министерство экономического развития.

Минпромторг будет проводить лицензирование и региональный государственный надзор в области розничной продажи алкоголя и спиртосодержащей продукции, вести разработку стратегии развития лесопромышленного комплекса, содействовать добровольному проведению лесной сертификации для повышения конкурентоспособности лесопромышленной продукции, организовывать мероприятия по обеспечению схем поставок древесного сырья на региональные перерабатывающие предприятия.

По словам вице-премьера правительства республики по вопросам экономики Дмитрия Родионова, разделение сфер деятельности вызвано требованием времени, и необходимостью более тесно взаимодействовать с федеральным центром по линии аналогичных федеральных министерств, а именно, Минпромторга и Минэкономразвития. "Штат сотрудников региональных ведомств не претерпит увеличения, в новом министерстве будут работать 18 человек. Функции между двумя структурами четко разграничены и позволят специалистам продолжать и совершенствовать работу по вверенным им направлениям", - сказал он. Родионов добавил, что главным итогом преобразования должны стать своевременно принятые управленческие решения регионального уровня по организации производства и торговли, продвижению продукции региона на внутреннем и внешнем рынках.