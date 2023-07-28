ЦИК пригласил членов избиркомов Намибии и Камеруна наблюдать за выборами президента РФ

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова ранее заявляла, что очередные выборы российского лидера будут объявлены и проведены в определенные законом сроки

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова пригласила членов избирательных органов Намибии и Камеруна принять участие в наблюдении за выборами президента РФ в марте 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба избирательной комиссии Ленинградской области.

В Санкт-Петербургской избирательной комиссии прошла встреча, в которой приняли участие член ЦИК России Павел Андреев, председатель Леноблизбиркома Михаил Лебединский, председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин, председатель избирательной комиссии Намибии Элси Нгикембуа и член избирательной комиссии Камеруна Нга Гаспер Тайриньюй. Они поделились друг с другом опытом организации выборов разного уровня и практикой работы избирательных комиссий.

"По телефонной связи африканских коллег приветствовала глава ЦИК России Элла Памфилова. Она заявила о готовности заключить соглашение о сотрудничестве между избирательными комиссиями наших стран и пригласила гостей на выборы президента России в следующем году", - говорится в сообщении.

Ранее приглашения принять участие в наблюдении за выборами президента РФ в 2024 году получили представители стран СНГ, а также Венесуэлы и Камбоджи.

Памфилова ранее заявляла, что очередные выборы президента России будут объявлены и проведены в определенные законом сроки. Пока они планируются на 17 марта 2024 года. Совет Федерации принимает решение о назначении выборов не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.