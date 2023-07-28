В ЛНР началось формирование общественного штаба по наблюдению за выборами

Его возглавит проректор ЛГУ им. В. Даля Сергей Коваленок

ЛУГАНСК, 28 июля. /ТАСС/. Формирование общественного штаба по наблюдению за выборами началось в ЛНР. Его возглавит проректор ЛГУ им. В. Даля Сергей Коваленок.

"Прежде всего, это большая честь и ответственность, которую на меня возлагают. Конечно, наша основная задача - это обеспечение легитимности наших выборов. Чтобы пресечь все возможные нарушения и развеять те мифы, которые наши оппоненты (власти Украины - прим. ТАСС) будут проводить на этих выборах. [В штабе будут работать] прежде всего те люди, которые болеют за наше государство, которые делают все, чтобы ни у кого не было сомнений, что волеизъявление наших граждан было свободным, честным и независимым", - рассказал журналистам Коваленок, избранный руководителем штаба на расширенном заседании Общественной палаты ЛНР.

В штаб войдут представители Общественной палаты республики, а также представители от всех политических партий, которые будут участвовать в голосовании.

В ближайшее время будет доработана концепция работы штаба, утверждена его структура и начнется обучение наблюдателей. Также планируется привлечь наблюдателей из других регионов России и из-за рубежа.

По видеосвязи с собравшимися связался член СПЧ при президенте России, председатель ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) Александр Брод. Он пообещал оказать штабу помощь методическими материалами и обучением.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Запланировано свыше 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах РФ, в том числе в 21 регионе пройдут прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.