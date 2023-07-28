Самарский избирком зарегистрировал пять кандидатов на должность губернатора

Выборы пройдут 8, 9 и 10 сентября

САМАРА, 28 июля. /ТАСС/. Избирком Самарской области зарегистрировал пять кандидатов в губернаторы региона. Об этом в Telegram-канале сообщил областной избирком.

"В ходе него (заседания избирательной комиссии Самарской области - прим. ТАСС) были зарегистрированы следующие кандидаты на должность губернатора Самарской области: Азаров Дмитрий, выдвинутый самарским региональным отделением партии "Единая Россия", Маряхин Михаил, выдвинутый региональным отделением партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" в Самарской области, Лескин Алексей, выдвинутый самарским областным отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации", - говорится в сообщении избиркома.

Кроме того, в качестве кандидатов от ЛДПР зарегистрирован Александр Степанов, от партии "Новые люди" - Сергей Пухаев.

Выборы губернатора Самарской области пройдут 8, 9 и 10 сентября 2023 года. В дни голосования избирательные участки будут открыты с 08:00 до 20:00 по местному времени. Результаты выборов будут определены не позднее 19 сентября.

Сейчас губернатором Самарской области является Дмитрий Азаров. Срок его полномочий истекает в 2023 году. В апреле текущего года Азаров заявил, что планирует участвовать в выборах главы региона.