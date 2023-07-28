В МИД РФ сообщили о готовности Казахстана принимать встречи в астанинском формате

По словам замглавы ведомства Михаила Богданова, 21-я встреча состоится до конца 2023 года в Астане

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Казахстан согласился и дальше принимать у себя встречи в астанинским формате по Сирии. Об этом заявил в интервью ТАСС спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов на полях форума Россия - Африка.

"Да, в Астане", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. "По итогам заявления 20-й встречи указано, что 21-я встреча состоится до конца этого года. Не было написано где. Теперь, знайте, наши казахстанские партнеры выразили готовность продолжать практику организации у них в Астане этих заседаний", - отметил высокопоставленный дипломат.

"Поэтому мы исходим из того, что уже есть договоренность между тремя странами-гарантами, - имею в виду Россию, Иран и Турцию, - обратиться с предложением к нашим казахстанским партнерам и друзьям с тем, чтобы до конца года провести 21-ю встречу тоже на астанинской площадке", - уточнил Богданов.

20-21 июня в Астане прошла очередная международная встреча по Сирии в астанинском формате. В переговорах приняли участие делегации стран-гарантов - России, Турции и Ирана, а также представители правительства Сирии и сирийской оппозиции. В качестве наблюдателей участвовали представители ООН, Иордании, Ливана и Ирака. Переговоры по Сирии в казахстанской столице впервые состоялись в январе 2017 года. При этом заместитель министра иностранных дел Казахстана Канат Тумыш заявил, что завершившаяся 21 июня в столице республики 20-я встреча астанинского формата станет последней. 22 июня в комментарии казахстанского МИД было указано, что власти Казахстана готовы возобновить проведение переговоров по Сирии в астанинском формате в столице республики в качестве жеста доброй воли при коллективной просьбе сторон.