Захарова назвала наглостью отказ украинской фехтовальщицы пожимать руку россиянке

Официальный представитель МИД РФ также считает, что тем, кто хочет разрушить мировой спорт, нужно оставить в покое олимпийское и паралимпийское движение

САНКТ-ПЕТЕРУБРГ, 28 июля. /ТАСС/. Отказ украинской шпажистки Ольги Харлан пожимать руку российской сопернице Анне Смирновой является наглым нарушением регламента, легализация такого поведения угрожает функционированию системы мирового спорта. Такое мнение ТАСС в кулуарах саммита Россия - Африка высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Харлан была дисквалифицирована после отказа пожимать руку Смирновой, которую она победила в 1/32 финала турнира по фехтованию на саблях на чемпионате мира в Милане. Рукопожатие после поединков является обязательным для всех участников соревнований, соответствующий пункт есть в правилах Международной федерации фехтования. Смирнова после окончания боя с Харлан около часа не покидала соревновательную дорожку, ожидая рукопожатия соперницы. Россиянка не была допущена к участию в следующем раунде - ее протест отклонили.

"Это та самая наглая политика, о которой говорил [президент Украины Владимир] Зеленский. Он говорил, что теперь Украина будет проводить наглую внешнюю политику, в международных делах тоже будут себя нагло вести, вот это та самая наглость. Но наглость имеет очень опасное свойство: она разрушает, она не созидает. Не путайте с отстаиванием своей точки зрения, позиции, прямолинейностью, чувством гражданской ответственности, всегда у человека есть возможность проявить свою гражданскую позицию, но при этом не быть наглым. Не быть хамом", - сказала Захарова.

"Это все звенья одной и той же цепи - Запад просто изничтожает спорт. А что такое уничтожить спорт? Это изничтожить правила, уничтожить те регламенты, которые в спорте существуют, без регламента, без правил игры спорта нет. Это может быть хобби, досуг, какое-то увлечение, но это не спорт, спорт - это правила, их надо принимать. Если ты не принимаешь правила, ты уже не в спорте, мы видим, что Запад хочет вынуть старые правила, а это обрушит всю систему мирового спорта", - добавила она.

Захарова также считает, что тем, кто хочет разрушить мировой спорт, нужно оставить в покое олимпийское и паралимпийское движение.

"В спорте есть правила спортивные, а есть регламенты поведения: если эти правила отменить, то начнется смертоубийство, начнется мордобой, спортсмены будут оставаться на татами, на ринге и дубасить друг друга уже не в качестве вида спорта, а потому что они будут переходить на личности и так далее. То есть это разрушительность, и в этом конкретном примере, как в спектре, высвечивается вся разрушительная история того, что творилось и творится с Украиной. Этот момент поведения не по правилам во имя какой-то совершенно никому не понятной, я не знаю, идеей это даже сложно назвать. Просто потому что вот так, просто потому что такие особенные, альтернативные. Для альтернативных должны быть альтернативные игры - и не надо разрушать то, что есть, надо оставить в покое олимпийское движение, паралимпийское движение", - резюмировала официальный представитель МИД.