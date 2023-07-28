МИД РФ заявил, что Москва не имеет отношения к событиям в Нигере

По словам замглавы ведомства Михаила Богданова, Россия никогда не занимается вмешательством во внутренние дела других стран

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Россия не имеет отношения к ситуации с государственным переворотом в Нигере. Об этом заявил в интервью ТАСС спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов на полях форума Россия - Африка.

"Нет, это никак с Россией не связано. Мы не занимаемся никогда вмешательством во внутренние дела", - сказал он.

"Это, к сожалению, в странах Африки происходит не в первый раз, - продолжил Богданов. - И я боюсь, что не в последний. Там такие внутренний процессы. И, конечно, много вопросов возникает. Но свидетельствует о том, что за последние годы ситуация во многих африканских странах социально-экономическая, конечно, далека от идеальной". Замглавы МИД РФ отметил, что в странах Африки "есть много недовольных среди военных, среди гражданских, в целом в обществе". "И отсюда такие проявления за конституционным полем с точки зрения смены руководства. Будем следить за развитием ситуации", - заключил высокопоставленный дипломат.

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