МИД РФ заявил о готовности содействовать диалогу Руанды и ДРК по урегулированию конфликтов

Замглавы ведомства Михаил Богданов отметил, что этот корни этого конфликта "уходят далеко в историю"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Россия готова на саммите в Санкт-Петербурге посодействовать диалогу Руанды и Демократической Республики Конго (ДРК) по урегулированию застаревших конфликтов. Об этом заявил в интервью ТАСС спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов на полях форума Россия - Африка.

"Если вы находитесь на нашей территории и у вас есть желание встретиться, то пожалуйста, - сказал он. - Я думаю, они имеют телефоны друг друга. Друг друга знают и общаются. Если что, мы всегда им поможем, и здесь в Петербурге".

Богданов отметил, что "этот конфликт, к сожалению, застаревший, его корни уходят далеко в историю". "Действительно, некоторые западные районы ДР Конго не контролируются центральной властью, - продолжил замминистра. - Различные силы местные и радикальные, и споры пограничные. Район очень богат минеральными ресурсами. И, к сожалению, есть информация, что такой мутной водой, не очень понятной обстановкой в плане безопасности пользуются многие западные структуры, компании".

В четверг агентство Reuters сообщило, что войска Руанды перешли границу с Демократической Республикой Конго и вступили на ее территорию. По информации агентства Франс Пресс, армия ДРК дала отпор руандийским подразделениям, теперь конголезские военные намерены "воспользоваться правом преследования". По данным источников агентства, в ходе столкновений погиб один военнослужащий Руанды.

Отношения между двумя соседними странами обострились в январе 2021 года, когда повстанческая группировка "Движение 23 марта" начала активные боевые действия на востоке ДРК. Конголезские власти обвиняют Руанду в поддержке этих повстанцев.