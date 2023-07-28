28 июля, 13:55
Единый день голосования

Избирком зарегистрировал список кандидатов в депутаты Ивановской облдумы от "Новых людей"

Таким образом, все партии, выдвинувшие кандидатов по единому избирательному округу, прошли регистрацию списков

ТАСС, 28 июля. Избирательная комиссия Ивановской области зарегистрировала региональный список кандидатов от партии "Новые люди" для участия в выборах депутатов облдумы, которые состоятся 10 сентября. Таким образом, все партии, выдвинувшие кандидатов по единому избирательному округу, прошли регистрацию списков, сообщили в пресс-службе облизбиркома.

"Состоялось заседание Избирательной комиссии Ивановской области, на котором было принято решение о регистрации областного списка кандидатов в депутаты Ивановской областной думы VIII созыва, выдвинутого региональным отделением политической партии "Новые люди" по единому избирательному округу", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, все шесть политических партий, которые подали списки для участия в выборах по единому избирательному округу, прошли регистрацию. Кроме "Новых людей" также зарегистрированы партии "Единая Россия", ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и "Коммунисты России". На выборах депутатов областного парламента по одномандатным округам, помимо перечисленных, планируют участвовать также партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" и "Яблоко".

Выборы депутатов Ивановской облдумы VIII созыва состоятся 10 сентября, голосование будет проходить в течение трех дней - с 8 по 10 сентября. Жителям региона также предстоит выбрать губернатора. На выборах регионального парламента, согласно принятым изменениям в законы Ивановской области о выборах, референдумах и избирательных комиссиях, исключена общеобластная часть списка, при этом формируются списки кандидатов по территориальным группам. 

Теги:
РоссияЕдиный день голосованияИвановская область
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