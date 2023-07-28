МИД РФ заявил об отсутствии данных о внешнеполитических идеях лидера мятежников в Нигере

По словам замглавы ведомства Михаила Богданова, Москва следит за развитием событий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Россия пока не располагает информацией о внешнеполитических идеях лидера совершивших переворот в Нигере военных генерала Абдурахмана Тчиани, Москва следит за развитием событий. Об этом заявил в интервью ТАСС спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов на полях саммита Россия - Африка.

"У нас, к сожалению, нет посольства в Ниамее (столица Нигера - прим. ТАСС), - сказал замминистра. - Конечно, мы отслеживаем [ситуацию]. Сейчас трудно говорить, с какими идеями внутренней политики, внешней политики вот эти молодые офицеры приходят к власти таким, конечно, неконституционным путем".

По его словам, в 1992 году Москва закрыла целый ряд посольств в африканских странах, в том числе в Ниамее. Сейчас находящийся в Бамако, столице Мали, посол РФ по совместительству является послом в Нигере. "Поэтому у нас там на месте, в Нигере, нашего присутствия дипломатического официального нет", - добавил Богданов.

Он уточнил, что в республике находится человек, исполняющий для российской стороны функции почетного консула. "Связь поддерживается по телефону. Поэтому не всегда у нас есть достоверная какая-то информация из первых рук", - заключил замглавы МИД РФ.

Мятежники в Нигере объявили вечером 26 июля об отстранении президента Мохамеда Базума с поста, закрытии границ республики и приостановке действия конституции. Они также образовали Национальный совет спасения родины, который взял на себя всю полноту власти. В своем заявлении, распространенном в эфире национального телевидения, они гарантировали физическую неприкосновенность представителям смещенной власти.

Генерал Абдурахман Тчиани объявил себя председателем "Национального совета спасения родины". Как пишет Agence France-Presse, свергнутого президента удерживают в резиденции, находящейся на территории военной базы президентской гвардии, которую возглавляет Тчиани.