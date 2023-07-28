28 июля, 14:00,
обновлено 28 июля, 14:30
Саммит Россия – Африка

В МИД РФ анонсировали работу над отменой виз со странами Африки

Замглавы ведомства Михаил Богданов отметил, что лозунг возвращения России в Африку "подразумевает физическое, дипломатическое, официальное присутствие"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Россия будет заниматься вопросом отмены виз с африканскими странами. Об этом заявил в интервью ТАСС спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов на полях форума Россия - Африка.

"Лозунг возвращения России в Африку подразумевает наше физическое, дипломатическое, официальное присутствие. Так что будем этим вопросом со странами заниматься", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка. 

Теги:
РоссияБогданов, Михаил ЛеонидовичСаммит Россия – Африка
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