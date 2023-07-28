Захарова заявила, что Африка станет одним из лидеров многополярного мира

По словам официального представителя МИД РФ, африканские государства все увереннее проводят суверенную политику

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Россия уверена в том, что Африка станет одним из лидеров многополярного миропорядка, у нее есть для этого все ресурсы, включая человеческий потенциал. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на втором саммите Россия - Африка.

"У нас нет сомнений в том, что Африка станет одним из лидеров многополярного миропорядка. Для этого имеются все объективные предпосылки. Африканский континент обладает уникальным географическим положением, геоэкономическим значением, богат природными ресурсами, а главное его достояние - потрясающий человеческий потенциал", - сказала дипломат.

При этом Захарова отметила, что африканские государства все увереннее проводят суверенную политику. "Они [африканские страны] демонстрируют желание и способность самостоятельно решать свои проблемы. Но при этом они готовы к коллективной работе по целому ряду направлений. Неуклонно возрастает их роль в мировой экономике и торговле", - добавила она.

Как подчеркнула представитель российского дипведомства, и Россия, и Африка отвергают неоколониализм в международных делах и стремятся к формированию справедливой системы международных отношений, укреплению международного права. "Россия заинтересована в консолидации африканской цивилизации, в том, чтобы она могла говорить одним голосом там, где это надо, и при этом развивать свою многонациональную, многогранную, многоконфессиональную культуру", - отметила Захарова.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно проводится экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.