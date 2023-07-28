В МИД РФ заявили, что США ради гегемонии готовы жертвовать мировой экономикой

Официальный представитель дипведомства Мария Захарова отметила, что по данным Кильского института мировой экономики, в период с января 2022 года по июнь 2023 года на военную поддержку Киева Запад израсходовал свыше $81 млрд

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты в стремлении сохранить любой ценой свою гегемонию готовы пожертвовать стабильностью мировой экономики. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о материально-финансовых затратах стран НАТО и ЕС на поддержание военного потенциала киевского режима для "нанесения стратегического поражения" РФ.

Дипломат констатировала, что на срежиссированный США и их евроатлантическими союзниками госпереворот 2014 года в Киеве и последовавшие финансовые вливания для превращения Украины в военно-политический плацдарм тратятся колоссальные ресурсы. Захарова отметила, что по данным Кильского института мировой экономики, в период с января 2022 года по июнь этого года на военную поддержку Киева коллективным Западом израсходовано свыше $81 млрд.

"В стремлении сохранить любой ценой свою гегемонию, которая все более уходит в прошлое, США готовы пожертвовать стабильностью мировой экономики, и без того балансирующей на грани беспрецедентного кризиса", - отметила Захарова.