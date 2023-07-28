В МИД РФ заявили, что Россия решительно осуждает теракт в Дамаске

Официального представитель дипведомства Мария Захарова отметила, что страна подтверждает поддержку усилий властей Сирии по борьбе с терроризмом

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Россия решительно осуждает террористическую вылазку на юге Дамаска, подтверждает поддержку усилий властей Сирии по борьбе с терроризмом. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Дипломат отметила, что 27 июля в южном пригороде Дамаска Сейида-Зейнаб в результате подрыва заминированного мотоцикла погибли шесть человек, десятки получили ранения, в том числе женщины и дети.

"Решительно осуждаем эту дерзкую террористическую вылазку. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - подчеркнула она.

Захарова добавила, что РФ подтверждает поддержку усилий властей Сирии "по борьбе с терроризмом и экстремизмом, достижению устойчивой стабилизации обстановки в стране".