Песков: выступления участников саммита Россия - Африка заняли больше отведенного времени

Пресс-секретарь президента отметил, что выступления участников были подробными

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Саммит Россия - Африка продолжается дольше, чем планировалось, из-за подробных выступлений его участников, объяснил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Все еще продолжается вторая сессия. Затянулись выступления", - сказал представитель Кремля.

Как ранее сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, 28 июля рабочее расписание саммита состоит из двух пленарных заседаний. Первое прошло в первой половине дня, на нем выступили глава российского государства Владимир Путин и лидеры африканских стран. Ушаков говорил, что второе заседание - в формате рабочего завтрака, на котором слово берут главы делегаций, представленные на уровне вице-президентов, министров. Помощник президента РФ уточнял, что итоги саммита будут подведены в заявлениях для прессы Путина и президента Союза Коморских островов, руководителя Африканского союза Азали Ассумани, а также одобрением пакета документов.

Кроме того в рабочем графике российского лидера на 28 июля значатся отдельные двусторонние встречи с руководителями нескольких африканских стран и рабочий обед с группой лидеров африканских государств по украинской проблематике.

В саммите принимают участие делегации из почти пяти десятков стран.