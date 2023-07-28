28 июля, 15:27
Саммит Россия – Африка

Песков: выступления участников саммита Россия - Африка заняли больше отведенного времени

Пресс-секретарь президента отметил, что выступления участников были подробными

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Саммит Россия - Африка продолжается дольше, чем планировалось, из-за подробных выступлений его участников, объяснил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Читайте также
Расширение взаимодействия и списание долгов. Что сказал Путин на саммите Россия - Африка

"Все еще продолжается вторая сессия. Затянулись выступления", - сказал представитель Кремля.

Как ранее сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, 28 июля рабочее расписание саммита состоит из двух пленарных заседаний. Первое прошло в первой половине дня, на нем выступили глава российского государства Владимир Путин и лидеры африканских стран. Ушаков говорил, что второе заседание - в формате рабочего завтрака, на котором слово берут главы делегаций, представленные на уровне вице-президентов, министров. Помощник президента РФ уточнял, что итоги саммита будут подведены в заявлениях для прессы Путина и президента Союза Коморских островов, руководителя Африканского союза Азали Ассумани, а также одобрением пакета документов.

Кроме того в рабочем графике российского лидера на 28 июля значатся отдельные двусторонние встречи с руководителями нескольких африканских стран и рабочий обед с группой лидеров африканских государств по украинской проблематике.

В саммите принимают участие делегации из почти пяти десятков стран. 

Теги:
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичСаммит Россия – Африка
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация