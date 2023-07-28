Богданов и зампремьера Сомали обсудили сотрудничество по африканской проблематике

Стороны подтвердили нацеленность на "конструктивное взаимодействие и координацию шагов в ООН и на других многосторонних площадках, в том числе по вопросу снятия действующего в отношении Сомали оружейного эмбарго", сообщили в МИД РФ

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и заместитель премьер-министра Сомали Салах Ахмед Джама обсудили на полях второго саммита Россия - Африка вопросы активизации диалога Москвы и Могадишо по международной и африканской проблематике.

"В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-сомалийских связей, включая активизацию политического диалога по представляющей обоюдный интерес международной и африканской проблематике", - говорится в опубликованном на сайте МИД РФ сообщении по итогам встречи.

В российском дипведомстве также отметили, что в ходе беседы стороны подтвердили нацеленность на "конструктивное взаимодействие и координацию шагов в ООН и на других многосторонних площадках, в том числе по вопросу снятия действующего в отношении Сомали оружейного эмбарго".

В министерстве подчеркнули, что заместитель премьер-министра страны проинформировал российскую сторону о "складывающейся военно-политической и социально-экономической ситуации в Сомали, усилиях федерального правительства страны по укреплению государственных институтов, восстановлению национальной экономики, а также борьбе с экстремистской группировкой "Аш-Шабаб".

"В этом контексте с российской стороны была подтверждена принципиальная поддержка территориальной целостности и суверенитета этого восточноафриканского государства, в том числе в интересах укрепления архитектуры безопасности всего региона Африканского Рога", - заключили в МИД РФ.