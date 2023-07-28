28 июля, 15:44,
обновлено 28 июля, 16:16
Военная операция на Украине

МИД РФ заявил о праве России на жесткие меры после атаки на Таганрог

Станислав Красильников/ ТАСC
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
© Станислав Красильников/ ТАСC

По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, РФ решительно осуждает атаку киевского режима и призывает международное сообщество осудить применение Киевом террористических методов

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Россия оставляет за собой право принять жесткие ответные меры после атаки на Таганрог и Московскую область. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

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"Российская сторона оставляет за собой право принять жесткие ответные меры", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Дипломат указала на то, что Россия решительно осуждает эти атаки. "Военного смысла они заведомо не имели", - добавила она.

Захарова подчеркнула, что Москва призывает "международное сообщество и организации выступить с осуждением применения украинскими властями террористических методов". 

Теги:
УкраинаРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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