МИД РФ заявил о праве России на жесткие меры после атаки на Таганрог

По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, РФ решительно осуждает атаку киевского режима и призывает международное сообщество осудить применение Киевом террористических методов

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Россия оставляет за собой право принять жесткие ответные меры после атаки на Таганрог и Московскую область. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Российская сторона оставляет за собой право принять жесткие ответные меры", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Дипломат указала на то, что Россия решительно осуждает эти атаки. "Военного смысла они заведомо не имели", - добавила она.

Захарова подчеркнула, что Москва призывает "международное сообщество и организации выступить с осуждением применения украинскими властями террористических методов".