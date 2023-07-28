Путин и лидеры африканских стран приняли итоговую декларацию саммита Россия - Африка

Также принят план действий Форума партнерства Россия - Африка на 2023-2026 годы и несколько других документов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и лидеры африканских государств в пятницу приняли итоговую декларацию саммита Россия - Африка, а также план действий Форума партнерства Россия - Африка на 2023-2026 годы и несколько других документов.

"Если, уважаемые коллеги, ни у кого не будет возражений, давайте считать эти важнейшие документы принятыми", - сказал Путин по итогам второй пленарной сессии саммита.

Кроме того, на полях форума и саммита было утверждено несколько соглашений, контрактов и других документов, касающихся различных областей сотрудничества РФ с африканскими странами.

О декларации

Как ранее сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, в итоговой декларации зафиксированы согласованные подходы к вопросам развития российско-африканского сотрудничества и углубления взаимодействия на международной арене.