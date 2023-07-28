28 июля, 16:14,
обновлено 28 июля, 16:29

Декларация саммита Россия - Африка не содержит положений, касающихся ситуации на Украине

Декларация второго саммита Россия - Африка не содержит положений, касающихся ситуации на Украине, сказано в документе.

Участники саммита Россия - Африка продолжат тесное сотрудничество для урегулирования и предупреждения конфликтов в Африке.

РФ и страны Африки согласны с необходимостью проведения реформы ВТО для обеспечения открытой и инклюзивной системы мировой торговли.

Участники саммита Россия - Африка договорились содействовать реструктуризации мировой финансовой архитектуры.

РФ и страны Африки выразили обеспокоенность ростом цен на продовольствие и удобрения.

РФ и Африка выступили против агрессивного национализма, неонацизма и неофашизма.

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